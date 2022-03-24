Ледники Эльбруса продолжают стремительно таять – Росгидромет

24 мар. 8:27

Ледники Эльбруса за последние пять лет стали таять в пять раз быстрее: они теряют по 1,25 кв км в год, - говорится в докладе Росгидромета "Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год".

"Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 км) и Большой Азау (3 км) на склонах Эльбруса. Площади этих ледников уменьшились на 8,12 кв км и 6,35 кв км (29,2 и 32,4% соответственно), что в сумме составило 54,8% от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957-2020 годы - 26,4 кв км (19,6%). В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километров в год", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 км, а площадь долинных ледников - на 13,9% (разброс от 1-2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон, - уточняется в докладе.