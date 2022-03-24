СМИ: Leroy Merlin не собирается уходить из России

24 мар. 8:13

Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России, - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы.

"Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, которую... Владимир Зеленский накануне попросил, наряду с другими компаниями, покинуть Россию, ответил, что закрытие будет считаться "преднамеренным банкротством, открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Напомним, Leroy Merlin – сеть французских гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома.