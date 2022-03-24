Московская биржа возобновляет работу

24 мар. 7:58

Центробанк принял решение сегодня, 24 марта, открыть торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи.

С 9:50 до 14:00 Московская биржа будет проводить торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в ее Индекс, - сообщает ТАСС.

В связи с этим возобновляется расчет индекса Мосбиржи (IMOEX) и его долларового эквивалента - индекса РТС (RTSI).

Расчет будет осуществляться с 10:00 до 13:40, в 13:50 будут рассчитаны значения индексов по результатам аукциона закрытия.

Напомним, в состав IMOEX и RTSI входят 33 акции российских эмитентов и десять акций и депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность на территории РФ.