Новак: Европе придется покупать российский газ

24 мар. 7:28

Европейским странам нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, - заявил вице-премьер РФ Александр Новак, напомнив, что Россия поставляет в европейские государства порядка 200 млрд кубометров газа при общем потреблении Европой 500 млрд кубометров голубого топлива.

"Это однозначно – его нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", - цитирует его РИА Новости.

В то же время полный отказ Европы от российского газа будет "апокалипсическим сценарием", - отметил Новак, пояснив: что США давят на европейские страны, чтобы они отказались от поставок российских энергетических ресурсов.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки российского природного газа в недружественные страны в рубли, добавив, что Москва продолжит поставлять газ в соответствии с ранее подписанными контрактами.