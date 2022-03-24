Жителей столичного региона ждет последний теплый денек

24 мар. 7:13

Сегодня в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе составит от восьми до десяти градусов тепла.

Атмосферное давление будет повышенным - 750 мм рт ст, скорость ветра переменных направлений составит от от двух до семи м/с.

Уже в ночь на пятницу небо затянут тучи, прогнозируется облачная погода с прояснениями, но пока преимущественно без осадков. Западный ветер усилится – его скорость составит от пяти до десяти м/с, заметно похолодает - температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса.