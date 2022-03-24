В России могут ограничить деятельность компаний с высоким уровнем риска

24 мар. 6:58

ФНС России могут наделить правом лишать руководителей компаний, попавших в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, - сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

В законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода "дисквалификацией" на определенный период времени физических лиц - руководителей компаний. Но он не касается так называемых "красных" клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы "Знай своего клиента".

"Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом - исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска", - поведал Ясинский, передает РИА Новости.

Если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет.

Проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом чтении.