Авария на КТК не привела к разливу нефти

24 мар. 6:41

Повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 на морском терминале КТК, вызванное сильным штормом в Черном море, не привело к разливу нефти, - заявили в КТК, отметив: своевременное выявление неисправностей позволило исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря, таким образом риск для создания аварийной ситуации отсутствует.

"Для осмотра акватории направлен вертолет ведомства Ми-8. В настоящее время следов разлива нефти в море не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Специалисты Росприроднадзора приступили к мониторингу обстановки в районе Морского терминала КТК под Новороссийском. Инспекторы произвели отбор необходимых для экоконтроля проб. Совместно со специалистами Росприроднадзора ситуацию в морском районе контролирует также МЧС России.

Погрузка в морском терминале КТК приостановлена.