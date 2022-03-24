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Совбез ООН отказался принять гуманитарную резолюцию России

Совбез ООН отказался принять гуманитарную резолюцию России

Совет безопасности ООН на своем заседании не принял проект резолюции России по Украине, разработанной в соавторстве с Беларусью, КНДР и Сирией, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров: документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15.

За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались, - передает РИА Новости.

Постпред России при организации Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса и выразил сожаление, что СБ не принял резолюцию, которая бы поспособствовала решению гуманитарных вопросов.

"Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания - не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", - сказал Небензя.

Решение Запада раскритиковал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня", - отметил он.

Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.

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