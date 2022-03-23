Водитель "Газели" устроил цепное ДТП с полицейской машиной во Владикавказе

23 мар. 23:59

ДТП с участием полицейской машины произошло накануне в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Около 12:40 на 10-м километре автодороги "Владикавказ-Ардон" житель Ставрополья 1986 года рождения, управляя "Газелью", ехал в направлении станицы Архонская.

Не справившись с управлением, он врезался в стоявшую на светофоре служебную машину ОМВД по Пригородному району, в которой находились стражи порядка полиции. От удара автомобиль отлетел в стоявший впереди Mercedes.

Полицейский-водитель и водитель "Газели" проходят осмотр врачей, угрозы для их здоровья нет.

В МВД Северной Осетии назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.