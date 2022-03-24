Фестиваль бразильских фильмов стартует в Баку 30 марта

24 мар. 5:33

С 30 марта по 3 апреля в Баку будет проходить Фестиваль бразильских фильмов.

Как сообщает пресс-службе министерства культуры Азербайджана, фестиваль проводится по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Мероприятия пройдут в киноцентре "Низами" при организации министерства культуры Азербайджана и посольства Бразилии в стране. Публика увидит пять фильмов, один из них документальный.

Картину "10 секунд на победу" покажут в Баку 30 марта и 3 апреля, лента "Хебе - звезда Бразилии" будет показана 1 апреля, "Дари воспоминания каждому - Доривал Каимми" и "Симонал" - 2 апреля, "Все песни о любви" - 3 апреля.