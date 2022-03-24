Музеи школ Москвы и Беслана представили  экспонаты в Музее Победы

24 мар. 3:35

Музей Победы на Поклонной горе приглашает посетить выставку "Мосты истории: связь городов и поколений". Здесь представлены экспонаты из музеев школ Москвы и Беслана.

"Между школами завязались дружественные отношения, состоялся телемост, определили самые важные точки соприкосновения. Наша история касалась тех учителей, которые вернулись с фронта и потом продолжали работать у нас в школе", - приводит ТАСС слова директора школы 1 имени Героев спецназа города Беслана Елены Ганиевой.

"Здесь представлены документы наших фронтовиков, наградные листы, некоторые награды, солдатская фляжка, пряжка от ремня, настоящая солдатская пилотка, медицинская сумка", - сказала она.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве, который включает в себя Музей Победы, считается одним из крупнейших мемориалов в столице.