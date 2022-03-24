Футболисты "Ростова" согласились на снижение зарплат

24 мар. 1:25

Игроки футбольного клуба "Ростов" готовы на снижение зарплат, сообщил полузащитник "желто-синих" Данил Глебов.

"Пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет", - цитирует Глебова "АиФ".

Он также отметил, что отъезд иностранных футболистов не станет поводом плохо играть.

"Есть свои футболисты, которые также проходили сборы, также тренируются и также ходят на теорию. Поэтому, считаю, что это вообще не проблема", - добавил игрок.