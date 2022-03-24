На Кубани обсудят казачье образование

24 мар. 0:23

В конце апреля на Кубани пройдет Всероссийский семинар по казачьему образованию - он будет проводиться с 27 по 29 апреля на базе Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки.

Семинар соберет руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе казачьих кадетских корпусов, а также представителей реестровых казачьих войск страны.

"Местом проведения федерального семинара Кубань выбрана неслучайно. В регионе создана лучшая система непрерывного казачьего образования, а кадетские корпуса края регулярно побеждают на всероссийских соревнованиях и конкурсах. В классах казачьей направленности обучается свыше 100 тыс детей. Опыт края будут перенимать коллеги из более 20 регионов страны", - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, передает "АиФ-Юг".

Кроме образовательной программы и обмена опытом участники семинара ознакомятся с работой корпуса, узнают о единой работе казачьих образовательных организаций станицы как социокультурных центров, увидят мастер-классы педагогов корпуса и казаков-наставников и посетят две казачьи образовательные организации в Тимашевском районе - школу и детский сад.