На Кубани с 1 апреля откроется запись детей в первые классы

23 мар. 23:37

В Краснодарском крае 1 апреля стартует запись детей в школу.

В министерстве образования, науки и молодежной политики региона уточнили, что с 1 апреля по 30 июня заявления могут подать семьи, которые проживают на закрепленной за школой территории или имеют преимущество при зачислении в первый класс. Те, кто закреплен за желаемой образовательной организацией, смогут подать документы с 6 июля по 5 сентября.

В школу родители ребенка должны принести заявление, паспорт, свидетельство о рождении, а также регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Документы можно подать не только лично, но и по электронной почте или заказным письмом с уведомлением о вручении. Информация о количестве мест в каждой школе размещена на сайтах общеобразовательных организаций.

Зачислять первоклассников в школу будут без вступительных испытаний.