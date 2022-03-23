Макрон: Франция намерена продолжать переговоры с Россией

23 мар. 22:56

Париж готов продолжать переговоры с Москвой об урегулировании украинского кризиса столько, сколько потребуется, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не участвуем в конфликте, не надо паниковать. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них", - цитирует Макрона ТАСС.

Французский лидер подчеркнул, что намерен "продолжать переговоры столько, сколько потребуется", и рассчитывает, что таким образом сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров.