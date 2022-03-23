Австрийская OMV продолжит платить в евро за российский газ

23 мар. 22:40

Австрийская нефтегазовая компания OMV намерена продолжать платить за российский газ в евро, заявил ее глава Альфред Штерн.

По его словам, он видел новости о заявлении президента России Владимира Путина, который сообщил, что РФ не будет принимать оплату за газ в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и начнет использовать рубли.

Штерн подчеркнул, что официального уведомления австрийская сторона не получала, в действующих контрактах речи о подобном не идет, пишет ТАСС.

В ответ на вопрос, будет ли OMV и дальше платить РФ в евро, Штерн указал: "Разумеется. У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе".