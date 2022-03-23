Скончалась экс-госсекретарь США Олбрайт

23 мар. 22:32

В США на 85-м году жизни умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, сообщила ее семья.

"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", - сказано в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, причиной смерти Олбрайт стал рак.

Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По его словам, Джо Байдену и Энтони Блинкену сообщили о смерти экс-госсекретаря США.

Стоит добавить, что Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне.