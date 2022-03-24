Европа ищет поставщиков газа, чтобы заменить российское топливо

Европейский союз хочет заменить российский газ другими ресурсами, причем быстро, поэтому стоимость топлива растет. Германия ведет переговоры о закупке катарского СПГ, от нее не отстают Япония и Южная Корея.

Balkan Energy Green News пишет, что вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек побывал в Катаре, чтобы договориться о поставках природного газа и заменить российский энергоресурс как можно быстрее. В Дохе сообщили, что компании дух стран вскоре ”снова свяжутся для дальнейших обсуждений” долгосрочных контрактов. Немецкий чиновник считает это заявление ”хорошей новостью”, однако пройдет еще немало времени, прежде чем Европейский союз сможет получить объемы газа, которые ему необходимы на постоянной основе в рамках разворота в энергетической политике, вызванного российской операцией в Украине. Сейчас у Германии даже нет СПГ-терминалов с регазификационными установками, чтобы доставлять энергоресурс в дома граждан, на тепло- и электростанции и промышленным предприятиям. Правда, Берлин уже заявил о планах построить два терминала в срочном порядке, что еще ярче демонстрирует проблемы Европы.

Энергоресурсы усиливают инфляцию

Конфликт на Украине усугубил без того серьезный кризис и ускорил инфляцию, которые изначально были спровоцированы нехваткой газа. Постепенно расходы растут в различных секторах экономики. Цены на удобрения, сталь, электричество, алюминий, дизель и пшеницу на самом высоком уровне или приближаются к нему, как и на энергоресурсы и продукты питания. Более того, Россия может ввести запрет на экспорт урана как раз тогда, когда Бельгия решила продлить срок службы своей последней АЭС на десять лет до 2035 года. Великобритания рассматривает возможность увеличения собственных атомных мощностей.

Европейская комиссия заявила, что обяжет государства-члены заполнить газохранилища до как минимум 90-процентного уровня к 1 сентября. На данный момент уровень газа в хранилищах составляет 26% - это самый низкий показатель за последние четыре года. На фоне невероятно высоких и нестабильных цен на газ пополнение запасов дорого обойдется для покупателей, трейдеров и потребителей. Аналитик Себ Кеннеди прогнозирует ”ожесточенные торги на энергетическом рынке”.

Изначально ЕС объявил 2030 год крайним сроком для избавления от своей зависимости от российского ископаемого топлива, но всего через несколько дней президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что дата будет перенесена на 2027 год. Кроме этого, есть и другие, более чем амбициозные краткосрочные цели, в частности в газовой сфере. Тем временем ЕС намекнул, что может включить энергетический сектор в российский санкционный список.

Глобальная гонка за ближневосточными СПГ и нефтью

Роберт Хабек оказался не единственным высокопоставленным гостем, который побывал в Катаре на прошлой неделе. Премьер-министр Северной Кореи Ким Бу Гем тоже посетил Доху, как и представители японского парламента. Ранее некоторые долгосрочные контракты на поставки истекли и их не продлевали из-за заоблачно высоких цен, но теперь страны оказались в еще худшем положении.

Катар и США, крупнейший поставщик СПГ Европе, - основные мировые производители топлива, экспортируемого по морю. Россия доставляет большую часть своего газа по трубопроводам. Российский газ составляет 66% немецкого импорта. Правительство в Берлине и в целом ЕС надеются на быстрые решение, но они лишь усиливают давление на ограниченный рынок СПГ, который представлен в основном долгосрочными контрактами. Им придется конкурировать с Китаем и другими азиатскими государствами, которые платят надбавку за обеспечение поставок сжиженного газа с Ближнего Востока, так что очередной рост цен гарантирован.

У Катара пока нет возможности для маневра

Каким бы ни был вежливым Катар по отношению к зарубежным дипломатам, у страны мало возможностей для перенаправления поставок или увеличения производства в краткосрочной перспективе. У государства есть серьезный инвестиционный план по удвоению мощностей, но осуществлен он будет только к концу 2025 года. Хабек побывал и в Объединенных Арабских Эмиратах с той же целью, а также чтобы обсудить соглашение о сжиженном зеленом водороде - альтернативе газу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже посетил ОАЭ, а также Саудовскую Аравию, чтобы попытаться обеспечить дополнительные поставки нефти. ЕС пытается заполучить больше газа из Азербайджана, Алжира и Норвегии. Германия и Норвегия ведут переговоры о проекте водородного трубопровода. Одним из решений для Европейского союза может стать закупка СПГ у Великобритании, дальнейшая его переработка и отправка потребителям по трубопроводу.