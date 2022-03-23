РКН заблокировал Google Новости

23 мар. 22:18

Доступ к новостному агрегатору News.Google ограничен в России по требованию Генпрокуратуры, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - цитирует сообщение службы ТАСС.

В ведомстве напомнили, что, согласно российским законам, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ полагается уголовная ответственность.