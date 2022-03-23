РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

РКН заблокировал Google Новости

РКН заблокировал Google Новости

Доступ к новостному агрегатору News.Google ограничен в России по требованию Генпрокуратуры, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - цитирует сообщение службы ТАСС.

В ведомстве напомнили, что, согласно российским законам, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ полагается уголовная ответственность.

1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version