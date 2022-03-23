Новые леса спасут Ставрополье от опустынивания

23 мар. 21:42

До конца текущего 2022 года в Нефтекумском округе на Ставрополье для борьбы с опустыниванием высадят новые лесополосы общей площадью 60 га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампред правительства края Владимир Ситников.

"Сельхозтоваропроизводители округа начали восполнять объемы многолетних защитных лесных насаждений. В частности, ООО Агрофирма "КИЦ" уже высадила лесополосы на площади 40 га. Еще 20 га планируется заложить до конца 2022 года", - написал Ситников в Telegram-канале.

Также заняться обновлением и подсадкой молодых зеленых насаждений на собственных сельскохозяйственных участках в текущем году планирует АО "Каясулинское". Эти объемы восстановленных лесополос позволят частично сдерживать процесс опустынивания.

Правительство края намерено создать государственную программу фитомелиоративных мероприятий. Этой работой будут заниматься Минприроды края и Минсельхоз края, - сообщил первый зампред правительства края, добавив: опустынивание плодородных земель - одна из серьезных точек напряжения для восточных территорий Ставропольского края, передает ТАСС.