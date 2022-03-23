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Чечню избавят от мусора новые сортировочные комплексы 

Чечню избавят от мусора новые сортировочные комплексы 

В Чечне будет создана сеть мусоросортировочных комплексов, которые будут возводиться в рамках реализации нацпроекта "Экология". 

"Ведется работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Разработана проектно-сметная документация на создание сети мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 470 тыс кубометров и строительства завода по переработке 200 тыс кубометров вторсырья, что позволит обеспечить стопроцентную обработку ТКО, образующихся в регионе", - рассказал министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпуллаев, передает "Это Кавказ".

Министр добавил, что строительство инфраструктуры будет завершено к 2024 году.

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