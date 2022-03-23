США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

23 мар. 21:32

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом в четверг представит новый пакет антироссийских санкций, они затронут как частные лица, так и различные структуры.

"Мы, США, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам, так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - цитирует его РИА Новости.

Стоит добавить, что Салливан сопровождает Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения ситуации на Украине с руководством Евросоюза и партнерами по G7.