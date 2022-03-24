Турция поменяет уголь на солнце

Около половины угольных шахт Турции могут быть преобразованы в солнечные фермы, способные генерировать достаточно возобновляемой энергии для удовлетворения потребностей почти 7 миллионов домов в год, пишет турецкая "Сабах".

В опубликованном вчера отчете "Солнечный потенциал угольных месторождений в Турции" проанализирована производительность 22 угольных карьеров, обеспечивающих 10495 МВт угля от суммарной установленной мощности угольных электростанций в Турции. Отчет публикуется в рамках поиска странами Европы способов быстрого наращивания мощностей возобновляемых источников энергии, в том числе в контексте ситуации в Украине и роста цен на ископаемое топливо.

Отчет был подготовлен турецким аналитическим центром Solar3GW для организации "Европа без угля", Европейского подразделения Международной сети действий в области климата, регионального отделения Greenpeace, турецкого представительства Всемирного фонда дикой природы, Ассоциации политики и исследований в области изменения климата, международной неправительственной экологической организации 350.org, турецких экологических ассоциаций Ekosfer и Yuva.

В отчете указано, что на этих угольных карьерах можно установить солнечные панели с суммарной мощностью 13 189 МВт. Потенциальная мощность солнечной энергии, вырабатываемой на месте угольных карьеров страны, соответствует почти 170-процентному увеличению текущей установленной мощности.

Потенциальная мощность солнечных батарей на открытых угольных карьерах в 19 079 ГВт-ч способна удовлетворить потребности в электроэнергии почти 7 миллионов домов. Кроме того, подсчитано, что преобразование половины турецких угольных карьеров сократит выбросы углекислого газа на 12,4 млн тонн в год.

Выбросы парниковых газов

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Турции Таньели Бехич Сабунчи сказал, что четверть выбросов парниковых газов в стране приходится на угольную генерацию, что приводит к преждевременной смерти и усугубляет климатический кризис. "Если мы действительно намерены достичь нулевого уровня выбросов углерода в атмосферу к 2053 году, необходимо срочно принять стратегию отказа от угля", - подчеркнул он.

Участница инициативы "Европа без угля" Дуйгу Кутлуай объяснила, что Турция недавно пересмотрела свои климатические амбиции, ратифицировав Парижское соглашение и поставив цель по достижению нулевого уровня выбросов. "Удивительным образом шахты, на которых добывался уголь, нанесший такой ущерб климату и населению, могут сыграть важную роль в декарбонизации нашего энергетического сектора и преодолении климатического кризиса", - сказала Кутлуай.

"Чем раньше мы начнем достигать этих целей, тем полезнее это будет для нашего здоровья и нашей экономики, которая сильно пострадала от прошлогодних лесных пожаров, вызванных изменением климата", -добавила она. Кутлуай выступила за внедрение этой идеи, поскольку преобразование угольных карьеров в солнечные фермы сократит ежегодные выбросы углекислого газа в Турции на число, эквивалентное количеству выбросов от авиаперевозок примерно 50 миллионов пассажиров, вылетающих из Стамбула и Рима.

Дремлющий гигант солнечной энергетики

Преобразование этих угольных месторождений позволит производить 19 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии без использования ископаемого топлива, сказал член правления ассоциации Ekosfer Барыш Эсчелик, объяснив, что этот объем составляет треть от объема электроэнергии, произведенной Турцией из каменного угля и импортированного угля в 2021 году. "Турция - дремлющий гигант солнечной энергетики! Нам действительно необходимо осознать этот потенциал", - подчеркнул он.

Председатель правления Solar3GW Бахадыр Турхан отметил, что проведенное исследование подтверждает, что страны с крупными угольными карьерами должны рассматривать их как активы перехода на возобновляемые источники энергии. "У них есть ценовое преимущество по сравнению с нетронутыми участками, поскольку по большей части там есть инфраструктура, необходимая для размещения солнечных установок, и если оснастить их передовыми системами хранения энергии, они могут стабильно обеспечивать дешевую, чистую энергию для покрытия основной нагрузки без ископаемого топлива. Нам действительно следует использовать их преимущество", - сказал он.

"Преобразование наших угольных карьеров значительно снизит затраты на энергию, растущие из-за нестабильной ситуации на мировом рынке добычи ископаемого топлива", - считает руководитель программы "Климат и энергетика" в Greenpeace Mediterranean Онур Акгюль. "Это также значительное улучшит качество воздуха и благотворно скажется на здоровье населения, кроме того, таким образом мы защитим нашу природную среду от прямого воздействия добычи полезных ископаемых, что позволит предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса, такие как лесные пожары и наводнения", - добавил он.