Американским дипломатам в Москве вручили ноту со списком persona non grata

23 мар. 21:22

Старший дипломат посольства США в Москве был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту со списком выдворяемых американских дипломатов. Такое сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

Все они объявлены persona non grata, в качестве ответной меры на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника секретариата этой международной организации.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - добавили в МИД РФ.