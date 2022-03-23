Евро слабеет из-за планов Байдена усилить антироссийские санкции

Сегодня евро потерял позиции по отношению к доллару на фоне очередного резкого скачка нефтяных и газовых цен, а также из-за ожиданий инвесторов обнародования Байденом новых санкций против России в ходе его визита в Европу.

Как отмечает Reuters, президент США Джо Байден, который собирается в Брюссель на переговоры с партнерами по НАТО и европейскими лидерами, попытается подтолкнуть Европу к сокращению зависимости от российских нефти и газа, а также, возможно, объявит новые санкции против членов российского парламента за операцию на Украине.

Европейский союз вряд ли согласиться запретить российскую нефть, поскольку такое решение может негативно отразиться на евро. ”Эмбарго в отношении российской нефти увеличит вероятность того, что Россия в ответ отключит Европе газ”, - убежден глава отдела валютных исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн, который подчеркивает ,что при таком развитии событий в Европе начнется рецессия.

Руководитель исследовательского отдела финансовой группы MUFG Дерек Халпенни отметил, что перебои в поставках российской и казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума усиливают волнения по поводу энергетических рынков. ”Более масштабная картина складывается за счет цен на энергоносители, и положительная динамика на данный момент не наблюдается”, - сказал аналитик, добавив, что давление на единую валюту из-за жесткой позиции американского Центрального банка в отношении инфляции также возобновилось после короткого перерыва.

Джером Пауэлл, Управляющий Федеральной резервной системой не отрицает возможности повышения ключевой ставки выше 25 базисных пунктов на предстоящих заседаниях. В результате доходность 10-летних облигаций США резко повысилась.

В начале торгов евро был стабилен, но затем упал по отношению к американскому доллару на 0,4%: курс составил $1,1 к €1. Фондовые рынки континента также оказались на негативной территории. Индекс доллара, который показывает соотношение американской валюты к корзине из шести других основных валют, поднялся на 0,25%. Фунт стерлингов подешевел на 0,44% по отношению к доллару до $1,3204, до этого поднявшись до максимального значения за прошедшие три недели.

Инфляция в Великобритании набирает обороты быстрее, чем ожидалось: в прошлом месяце был установлен новый 30-летний рекорд, усугубивший финансовое положение граждан. Годовая инфляция в Великобритании самая высокая после США среди стран G7. Она обусловлена ростом мировых цен на сырье и энергоносители, а также российской операцией на Украине.

Высокие цены на сырьевые товары оказывают негативное влияние на йену, поскольку Япония импортирует большую часть необходимой энергии, что увеличивает торговый дефицит страны. Dалюта упала до шестилетнего минимума в 121,415 за доллар, но затем отыграла свои потери, поднявшись на 0,05% до 120,750 за доллар. Разница между агрессивной позицией ФРС и мягкой политикой Японии будет и дальше оказывать негативное влияние на йену.

Вчера управляющий Центральным банком Японии Курода Харухико заявил, что еще рано отказываться от либеральной валютной политики и решать вопрос снижения огромных запасов биржевых инвестиционных фондов. По отношению к японской валюте австралийский доллар поднялся до самого высокого уровня с декабря 2015 года.

На рынках криптовалюты биткоин и эфириум незначительно подешевели до $ 41893 и $ 2941 соответственно.