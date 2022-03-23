Абрамович может стать владельцем турецкого футбольного клуба

23 мар. 20:36

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович может приобрести турецкий "Гезтепе". Об этом сообщают СМИ.

По данным CNN Turk, в настоящее время бизнесмен ведет переговоры с владельцем клуба Мехметом Сепилом. В скором времени состоится личная встреча Абрамовича и Сепила.

После 30 туров "Гезтепе" с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта британское правительство ввело санкции в отношении Абрамовича. Были заблокированы активы миллиардера, в том числе и "Челси". На продажу клуба бизнесмену дали 81 день.