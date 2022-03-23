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Абрамович может стать владельцем турецкого футбольного клуба

Абрамович может стать владельцем турецкого футбольного клуба

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович может приобрести турецкий "Гезтепе". Об этом сообщают СМИ.

По данным CNN Turk, в настоящее время бизнесмен ведет переговоры с владельцем клуба Мехметом Сепилом. В скором времени состоится личная встреча Абрамовича и Сепила.

После 30 туров "Гезтепе" с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта британское правительство ввело санкции в отношении Абрамовича. Были заблокированы активы миллиардера, в том числе и "Челси". На продажу клуба бизнесмену дали 81 день.

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