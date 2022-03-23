Заявление Путина об оплате газа рублями привело Германию в замешательство

23 мар. 20:26

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что требование Владимира Путина платить за газ только в рублях заставит Евросоюз обходить собственные же санкции.

"Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно", - сказал он, добавив, что к тому же это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на российские энергоносители обернется негативными последствиями.

Требование Путина прокомментировал и руководитель отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. По его словам, газовая промышленность Германии сбита с толку заявлением российского лидера.

"Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством", - подчеркнул Келлер.