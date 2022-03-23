Резолюция ОИС: Азербайджан имеет право на компенсацию от Армении

23 мар. 20:17

Одна из четырех резолюций по Ходжалы и агрессии Армении против Азербайджана - "Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении" - была принята на 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В резолюции решительно осуждается разрушение, хищение, незаконное перемещение или присвоение армянской стороной во время оккупации исламских исторических и культурных памятников, святынь, находящихся на землях Азербайджана, а также совершение актов вандализма в отношении этих объектов, осквернение мечетей, которые находятся на освобожденных территориях.

Документ закрепляет право Азербайджана требовать компенсацию за нанесенный ущерб, ответственность по ее выплате несет Армения.

Отметим, 48-я сессия СМИД ОИС прошла 22-23 марта 2022 года в Исламабаде (Пакистан), ее тема - "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития".