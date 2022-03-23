Тинейджер без прав сбил правоохранителя в Намангане

23 мар. 19:59

В Намангане тинейджер без водительских прав проехал на красный свет и сбил инспектора ДПС, об аварии рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана.

Инспектор ДПС увидел Matiz, проехавший на "красный", и подал сигнал остановиться. Однако водитель не выполнил законное требование - наоборот, он сбил инспектора, а затем скрылся с места преступления., передает Sputnik Узбекистан.

Нарушитель, которым оказался 18-летний подросток без прав, был задержан в автомастерской, куда он поехал чинить машину, поврежденную в аварии.

Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован.

Против молодого человека открыто уголовное дело по ч.2 ст.219 ("Сопротивление должностному лицу или лицу, выполняющему гражданский долг"). Идет следствие.