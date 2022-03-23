РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Совфеде перечислили страны, которые не поддержат исключение России из G20

В Совфеде перечислили страны, которые не поддержат исключение России из G20

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал страны, которые, скорее всего, не поддержат исключение России из "большой двадцатки"

"Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в "двадцатке". Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на слова польского министра, отметив, что решения должны принимать все страны-участницы. 

770 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version