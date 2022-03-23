В Совфеде перечислили страны, которые не поддержат исключение России из G20

23 мар. 19:54

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал страны, которые, скорее всего, не поддержат исключение России из "большой двадцатки"

"Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия", - написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в "двадцатке". Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на слова польского министра, отметив, что решения должны принимать все страны-участницы.