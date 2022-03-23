Российские легковушки подорожали с марта на 18%

23 мар. 19:43

Стоимость российских легковых автомобилей с конца февраля по 18 марта возросла на 18%, на локально произведенные и импортированные иномарки - на 19,6%, сообщает Росстат.

Отмечается, что с 25 февраля по 4 марта цены на отечественные машины, значительный объем которых составляет продукция "АвтоВАЗа", подскочили аж на 17,1%, с 5 по 11 марта - на 6,9%, с 12 по 18 марта - 7,4%. Рост стоимости автомобилей российской сборки с начала 2022 года составил 20,7%.

Помимо этого, импортированные и локально собранные в России автомобили зарубежных брендов за те же периоды подорожали на 15,2%, 6,9% и 3,2% соответственно, с начала года - на 23,7%.