Турция хочет провести Евро-2028

23 мар. 19:43

Турецкая футбольная федерация (TFF) направила официальную заявку в УЕФА на проведение чемпионата Европы в 2028 году, такое сообщение распространила пресс-служба TFF.

Срок подачи соответствующего уведомления истекает сегодня, кандидаты на проведение турнира будут объявлены 7 апреля, а окончательно хозяйку ЧЕ-2028 определят в сентябре 2023 года, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз направил заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, на турнир в 2028 году претендуют также Великобритания и Ирландия.

Турция никогда не принимала чемпионат Европы.