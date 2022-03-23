Ереван рассматривает возможность платы рублями за российский газ

23 мар. 19:18

Власти Армении рассматривают возможность расчетов с РФ за газ в рублях, сообщил вице-премьер Мгер Григорян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

"Я не могу обещать, что этот вопрос будет решен сейчас, потому что есть объективные предпосылки, но, тем не менее, сегодня этот вопрос уже обсуждается в общественной сфере и в какой-то момент станет повесткой дня", - цитирует его ТАСС.

Напомним, "Газпром" - единственный поставщик газа армянским потребителям, на внутренний рынок страны его поставляет "Газпром Армения".