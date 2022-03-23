Премьер Израиля созвонился с Путиным

23 мар. 19:02

В среду, 23 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Владимир Путин дал свою оценку российско-украинским переговорам.

В свою очередь, израильский премьер "поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных стран". Он также высказал ряд идей относительно переговоров представителей России и Украины.

Помимо этого, президент РФ выразил Беннету соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни людей.