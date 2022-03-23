США ввели санкции против двух российских компаний и одного гражданина РФ

23 мар. 18:58

Вашингтон ввел санкции против российских компаний Ardis Group of Companies и PFK Profpodshipnik, а также гражданина рФ Игоря Мичурина. Такое уведомление Госдепартамент опубликовал в сборнике официальных документов - Федеральном реестре.

Власти США считают, что эти компании и россиянин нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Уточняется, что решение о применении санкций начало действовать 14 марта. Рестрикции распространяются и на "преемников, подразделения и филиалы" попавших в черный список организаций.

Срок действия ограничений - два года, но может быть сокращен решением главы Госдепа.