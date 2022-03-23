Грузинские футболисты покидают российские клубы

23 мар. 18:56

Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Зурико Давиташвили покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе сборной Грузии.

Хавбек решил присоединиться к батумскому "Динамо".

В этот клуб также может перейти полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. "Хвича будет играть в "Динамо" из Батуми? Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставило им возможность, может воспользоваться. Я не могу вам сказать. Обещал ли он вернуться? Нет. Он поехал в сборную, на этот счет не разговаривали: приедет он или нет", - цитирует гендиректора казанцев Рустема Сайманова Чемпионат.com.

При этом он добавил, что любой легионер из любой команды может не вернуться.