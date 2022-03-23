Подростка, подозреваемого в убийстве мальчика, арестовали на Ставрополье

23 мар. 18:44

Невинномысский городской суд принял решение об аресте подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика, такое сообщение распространил Ставропольский краевой суд.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении подростка, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 12-летний школьник ушел из дома в воскресенье 20 марта, на следующий день его нашли мертвым недалеко от Невинномысска. В его убийстве заподозрили 14-летнего подростка.

По предварительным данным, подозреваемый нанес мальчику несколько ударов ножом, от полученных ранений он умер.

Идет расследование по ст.105 (убийство) УК РФ.