Грузия нацелилась на производство ветрогенераторов для ветряных электростанций

23 мар. 18:32

В Грузии начнется индустриальное производство ветряных электростанций. Соответствующий меморандум подписали министерство экономики Грузии, Ассоциация ветряной энергии и государственный научный военно-технический центр "Дельта"

Документ также подразумевает начало переговоров с производителями генераторных установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями. Согласно меморандуму, Минэкономики, центр "Дельта" и Ассоциация ветряной энергии займутся поиском потенциального инвестора, заинтересованного в производстве составных компонентов.

Предприятие планируется разместить на территории "Дельта". Оно будет производить ветрогенераторы и их составные части, передает "Sputnik Грузии".