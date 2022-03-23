СФ отменил НДФЛ с процентов по вкладам, полученных в 2021-2022 годах

23 мар. 18:22

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.

Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после текущего года.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Центробанка в 2022 году. Таким образом, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Кроме того, закон содержит нормы, которые направлены на стимулирование перевода ценных бумаг российских организаций из собственности зарубежных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (кроме денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или структуры без образования юридического лица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.