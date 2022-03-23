Авторизоваться на российском аналоге YouTube можно будет через "Госуслуги"

23 мар. 17:59

Пользователи видеохостинга RuTube получат возможность авторизоваться через "Госуслуги", об этом, сославшись на главу холдинга "Газпром-Медиа" (владелец RuTube) написал в Telegram замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

Пользователям предлагается зайти в аккаунт на RuTube и через настройки привязать его к "Госуслугам", тогда видео можно будет размещать на платформе сразу, без предварительной модерации. Позже ролики могу быть проверены на соответствие правилам.

По словам парламентария, это нововведение начнет работать "со дня на день".

"Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга - и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации", - отметил депутат.