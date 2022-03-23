Володин: отказ от расчета в долларах и евро - шаг по дедолларизации экономики РФ

23 мар. 17:41

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что отказ от расчетов в долларах и евро за газ является историческим решением.

"Отказ от расчетов в долларах и евро - историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", - написал он.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Он поручил Банку РФ и правительству определить порядок совершения операций с Европой в рублях.