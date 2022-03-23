Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

23 мар. 17:42

Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Об этом сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов - это важно", - цитирует его Чемпионат.com.

По данным "РБ Спорт", вопрос о проведении турнира поднял генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Для организации важно, что подача заявки даст возможность продолжать диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).