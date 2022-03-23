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Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

официальный сайт УЕФА

Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Об этом сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов - это важно", - цитирует его Чемпионат.com.

По данным "РБ Спорт", вопрос о проведении турнира поднял генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Для организации важно, что подача заявки даст возможность продолжать диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ФОТО официальный сайт УЕФА
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