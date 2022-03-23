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Мирзоян: Армения и Турция могут и должны нормализовать отношения

Мирзоян: Армения и Турция могут и должны нормализовать отношения

Ереван и Анкара должны восстановить отношения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте.

Министр отметил правильность решения об участии страны в Дипломатическом форуме в Анталье.

"Мы уверены, что Армения и Турция могут, должны нормализовать отношения. То есть установить дипотношения, открыть границы", - приводит слова Мирзояна Sputnik Армения.

Глава МИД выразил мнение, что его встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сыграла позитивную роль в этом процессе: определенных договоренностей пока нет, но министры подтвердили настрой на продолжение урегулирования без предусловий.

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