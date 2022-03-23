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Крупнейший продовольственный рынок Ялты может стать государственным

Крупнейший продовольственный рынок Ялты может стать государственным

Самый большой продовольственный рынок Ялты может перейти из частной собственности в муниципальную, если спекулятивные цены на продовольствие на нем не будут снижены, - пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я передаю учредителю и директору, которым мы пошли навстречу на первоначальном этапе и исключили рынок из списка национализированных. Если будет такое хамство (завышение цен), то рынок будет муниципальным, а предприниматели будут те же работать. Если за неделю вопрос не будет решен, я, возможно, вернусь к вопросу национализации. Так или иначе, решение найдем", - сказал Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты, передает РИА Новости.

О сильно завышенных ценах на продукты питания на самом крупном рынке города, который находится в частной собственности, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она отметила, что в ходе проверки предприниматели выставили "рекомендуемые сниженные ценники", но товар по таким ценам не продавали. Так, в реальности 1 кг говядины на рынке стоит около 800 рублей, 1 кг картофеля - 100 рублей. Все ее предложения к собственнику и администрации рынка, на котором трудятся около тысячи продавцов, о снижении цен ни к чему не привели, - добавила Павленко.

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