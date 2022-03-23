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Глава Минобороны Грузии провел встречу с генералами НАТО

Глава Минобороны Грузии провел встречу с генералами НАТО

Состоялась встреча министр обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и высокопоставленных военных представителей НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

Североатлантический альянс на встрече представляли заместитель командующего Сухопутными войсками союзников генерал-лейтенантом Никола Дзанели и директор Управления безопасности международного военного сотрудничества генерал-майором Франческо Диела.

В ходе беседы стороны обсудили практические механизмы сотрудничества по линии НАТО-Грузия, стратегический диалог по Черному морю и осложнившуюся обстановку в плане безопасности в регионе.

Помимо этого, участники встречи поговорили о третьих по счету учениях НАТО-Грузия, которые принимают Силы обороны Грузии, передает "Грузия Online".

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