"Плохой мир лучше хорошей войны": В США посоветовали Зеленскому отказаться от НАТО и признать Крым

23 мар. 16:41

Информационная война между Россией и Западом с каждым днем растет. Иногда доходит до того, что мы обвиняем друг друга в одном и том же. Американцы говорят, что вот-вот Россия применит химоружие в Украине, а наши тоже самое приписывают ВСУ.

О позициях и подходах российских аналитиков и политологов наверно вы уже наслышаны. Их можно видеть на всех площадках: по ТВ, радио, в телеграмме и незакрытых ютуб-каналах. Чтобы немножко расширить горизонты анализа проблемы спецоперации на Украине и посмотреть на ситуацию что называется "глазами врага", весьма невредно обратить внимание на публикации ведущих западных мозговых центров.

Ссылка на статью Foreign Afffairs:

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-23/what-if-russia-makes-deal