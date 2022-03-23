В Дагестане дооборудуют инвестплощадки

23 мар. 16:21

Коммунальную инфраструктуру подведут к новым инвестиционным площадкам на территории Дагестана, информирует пресс-служба министерства энергетики и тарифов региона.

"Так, по инвестпроекту "Русские ярмарки" в Махачкале и Дербенте возведут ярмарочный комплекс, а в Докузпаринском и Новолакском районах построят оптово-логистические центры", - сказал он, отметив, что в данном направлении задача республиканского руководство – создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса.

Уточняется, что компании "Русские ярмарки" было рекомендовано просчитать величину мощности для технологического присоединения, а ресурсоснабжающим организациям - определить предполагаемую стоимость и срок подключения будущих объектов к существующим сетям инженерных коммуникаций.