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Авария оставила без воды часть жителей Апшеронского района Кубани

Авария оставила без воды часть жителей Апшеронского района Кубани

Сегодня днем на водопроводе в Апшеронском районе Кубани произошла авария, оставившая без воды около 50 тыс жителей района, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России .

"Произошел порыв подземного водопровода диаметром 500 мм в районе водозабора Серебрячка – Нефтегорск, ограничена подача холодного водоснабжения в шести населенных пунктах района. ...В зоне отключения - около 50 тыс человек, 18,5 тыс домов, 42 социально-значимых объекта", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также водоснабжение ограничено в Апшеронском, Хадыженском, Нефтегорском городских поселениях и в Кабардинском, Новополянском, Черниговском сельских поселениях.

Коммунальщики планируют устранить аварию сегодня до 20:00 мск.

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