Кисловодск освобождали от незаконных рекламных конструкций

23 мар. 16:04

В связи с тем, что 2022 год объявлен в Кисловодске "Годом рекламы", в городе уже демонтировали свыше 100 незаконных рекламных конструкций.

"Этот год мы объявили Годом рекламы на территории Кисловодска. Это значит, что все незаконные рекламные конструкции будут демонтированы, а на нарушителей составляются протоколы, взыскиваются средства за демонтаж", - сказал города Евгений Моисеев.

По его словам, с начала года было убрано 107 рекламных конструкций и составлено120 протоколов. "Поэтому советуем владельцам самим избавиться от рекламы, не дожидаясь штрафных санкций, - приводит слова Моисеева ТАСС.

Далее он отметил, что демонтаж незаконных рекламных конструкций производится в городе еженедельно.