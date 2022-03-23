После заявления Путина в России рухнул курс доллара

23 мар. 16:03

Курс доллара на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов впервые с 3 марта опустился ниже 100 рублей за доллар.

Это произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о проведении расчетов за поставляемый в Европу российский газ в рублях.

"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого, с нашего природного газа - переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют" – заявил российский президент.

Соответствующая директива будет направлена "Газпрому".